Ilrestodelcarlino.it - Vigor Kone espulso, il Teramo passeggia

(3-4-1-2): Campani 5,5, Rotondo 6, Magi Galluzzi 6, Pjetri 6, Furini 6 (42’st Subissati s.v.), De Angelis 5 (24’st Carnevale 6), Gonzalez 5,5, Fernandez 6, Gabbianelli 6 (13’st Pesaresi 6),4,5, Tenkorang 5 (24’st Ferrara 6). All. Antonioli CITTÀ DI(3-4-2-1): Torreggiani 6, Cangemi 6, Pepe 6, Menna 6, Loncini 7, Angiulli 6,5, Messori 6,5 (18’st Esposito 6), Pietrantonio 8, Pavone s.v. (9’pt D’Egidio 6) (42’st D’Amore s.v.), Toure 6,5, Chiarella 6 (36’st Galesio s.v.). All. Pomante Arbitro: La Luna di Collegno Reti: 9’st Loncini (T), 13’st Pietrantonio (T) Note: spett. 1400 circa Ammoniti: Galesio (T), Fernandez (V), Pesaresi (V)(V) L’espulsione divanifica gli sforzi di un buon primo tempo. Nella ripresa ilsfrutta la superiorità numerica e in 4 minuti abbatte la