Anteprima24.it - Vietri sul Mare, ufficio postale chiuso fino a fine Marzo: l’amministrazione scrive a Poste Italiane

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutocomunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone rende noto cheha comunicato la chiusura al pubblico dell’di via Mazzini acapoluogo dal 26 febbraio al 242025, salvo imprevisti, per i lavori infrastrutturali relativi al progetto Polis che prevede la realizzazione di nuovi spazi e dotazioni tecnologiche.L’dicapoluogo per tutto il periodo di chiusura verrà trasferito in appoggio presso l’di Dragonea, sito in via Vallone 46 (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45, il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45), dove la clientela potrà svolgere le operazioni effettuabili presso il propriodi radicamento, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza ed operazioni con carta.