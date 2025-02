Ilrestodelcarlino.it - Vido: "A Catanzaro con la stessa rabbia"

"Ripartiamo dalladegli ultimi minuti, aci aspetta un’altra battaglia! Restiamo uniti, sempre! Grazie a tutti per i vostri messaggi: raggiungere le duecento presenze in Serie B è un motivo di grande orgoglio". Con questo messaggio, affidato al proprio profilo Instagram, Luca(foto) ha celebrato una giornata speciale. La rete dell’attaccante classe ‘97 è valsa il pareggio con la Carrarese (2-2) che permette alla Reggiana di respirare. Adesso però è giusto tenere maggiormente in considerazione la sua candidatura. Oltre ad essere il miglior marcatore della rosa (cinque reti a cui ha aggiunto due assist)è anche il giocatore che segna di più in relazione ai minuti trascorsi in campo. Pensate infatti che i cinque gol sono stati siglati in appena 705’ complessivi. Questo significa che l’ex stella delle giovanili azzurre la butta dentro ogni 141’, ma non solo.