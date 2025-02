Anteprima24.it - VIDEO/ La Cantina del Taburno raduna la forza vendita italiana ed estera per presentare i vini delle nuove annate

Tempo di lettura: 2 minuti Un punto di partenza, o meglio, come hanno preferito dire tutti: un punto di ripartenza.L’appuntamento di questa mattina presso ladelha rappresentato proprio questa idea: un deciso cambio di passo per un’azienda che e’ affermata e che, allo stesso tempo, ha deciso di aumentare sensibilmente i giri, unendo tradizione e innovazione.Parole chiavi per il patron Enzo Rillo che non ha alcuna intenzione di snaturare lama di partire da una base consolidata aggiungendo quello che serve per essere maggiormente riconoscibile e definita nel panorama nazionale e non solo.L’occasione dell’incontro con laedha rappresentato il momento chiave, un po’ come un taglio del nastro, per far conoscere ie con essi anche un’etichettatura che rappresenta il filo di collegamento col territorio.