Zonawrestling.net - VIDEO: Drew McIntyre lancia un‘altra frecciatina a LA Knight

Leggi su Zonawrestling.net

ha appenato un’altraesilarante a LA, e questa volta è successo durante la Topps Rip Night a Jersey City il 23 febbraio 2025. Mentre mostrava le carte che gli erano state presentate,ha prima tirato fuori una carta di Cody Rhodes e non ha perso tempo a dire: “Vengo a prenderti”.Ma il vero momento è arrivato quando ha tirato fuori una carta di LA. Senza perdere un colpo,ha sorriso e ha preso in giro la loro controversia alla Royal Rumble nel modo più sarcastico possibile. “Bene, facciamo la nostra parte. Mio caro amico, LA. Vedi, ho la tua roba”. Find out which auto @DWWE pulled on @Topps Rip Night pic.twitter.com/Sot25NCtlA— WWE (@WWE) February 24, 2025 Questa è stata unadiretta al Job dialla Royal Rumble, dove ha lottato per ottenere i suoi grandi momenti prima di essere eliminato.