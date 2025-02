Anteprima24.it - VIDEO/ Assurdo a Benevento: lavora senza protezioni sul palazzo degli infortuni sul lavoro

Tempo di lettura: 2 minuti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Post Molto Divertenti (@post.molto.divertenti) Un cortocircuito della realtà, un paradosso cosìda sembrare una trovata satirica. E invece è tutto vero. Ungirato ae diventato virale sui social mostra un operaio intento are su una finestra a diversi metri d’altezza,casco,imbracatura,alcuna protezione. Il dettaglio che fa esplodere l’ironia e l’indignazione? L’edificio in questione ospita gli uffici per glisul.La scena, ripresa da un passante e diffusa sui social, ha scatenato migliaia di commenti e condivisioni. “Ma è una candid camera?”, scrive un utente. “La sicurezza sul? Solo nelle brochure”, aggiunge un altro.