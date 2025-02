Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2025 ore 19:40

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellasul grande raccordo anulare traffico rallentato tra Laurenti la più avanti traTiburtina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Laurentina e puntina Pescaccio e l'Aurelia è più avanti tra le uscite Nomentana e Tiburtina sul tratto Urbano traffico rallentato tra lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo la strada statale Salaria lunghe code tra la Marcigliana e la tenuta Santa Colomba direzione Monterotondo Scalo in via Aurelia un incidente all'altezza di traffico altezza Polidoro direzionein via Cristoforo Colombo traffico rallentato con code tra via di Mezzocammino e vieni alla direzione Ostia