Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2025 ore 18:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellasul grande raccordo anulare un incidente rallenta il trafficoFiumicino Aurelia in carreggiata interna rimanendo interna traffico rallentato con code tra Cassia bis e Salaria è più avanti tra le uscite BufalottaTeramo mentre in carreggiata esterna code a tratti per traffico tra le uscite Pontina enina percorrendo laFiumicino rallentamenti e code tra Colombo e Magliana direzione Fiumicino mentre sul tratto Urbano traffico rallentato altezza Portonaccio direzione tangenziale ha inventato Nancy e rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Fontana di Papa Cecchina e Pavona nelle due direzioni fine sulla statale Pontina si allenta tra Pomezia Sud ed Aprilia direzione Latina info mi dai tutto il prossimo aggiornamento di servizio dellahttps://storage.