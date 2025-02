Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellalo sciopero nazionale del trasporto pubblico in questo momento la situazione per quanto riguarda la rete Atac sono attiva e con possibili riduzioni di corse le linee B e B1 del vetro Idem sulla metro a prosegue con possibili riduzioni di corse riaperte Intanto le sta Baldo degli Ubaldi e Pontelungo resta chiusa la metro C sospesa la circone sulla ferrotramvia termini-centocelle qui ricordiamo per lavori programmati che interessano il tratto di via Casilina compreso tra Piazza della Marranella e via di Torpignattara il termine dei lavori È previsto alle 14 di oggi fino alle 17 possibili riduzioni di corse anche sulla rete di superficie Dunque per bus tram e filobus per quanto riguarda la rete gestita da Cotral al momento da Metre prosegue con forti riduzioni di corse così anche laViterbo tratta extraurbana invece sospesa la circone title banana in tutti i casi il servizio Sara garantito dalle 17 alle 20 ora l'agitazione è in corso nel comparto del trasporto aereo aderisce il personale delle compagnie aeree Italia easyJet la stessa iniziata alle 12 andrò avanti fino alle ore 16 il traffico sulle strade autostrade in regionali al momento non presenta particolari disagi uniche eccezioni rallentamenti sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio il video per la tangenziale est direzione centro e incidente sulla Salaria tra Borgo Santa Maria e Colle San Pietro Al momento non ci sono ripercussioni di traffico del Gina Pandolfo e a l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa campagna di sensibilizzazione laè Astral infomobilità un servizio dellahttps://storage.