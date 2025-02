Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2025 ore 11:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapartiamo dal raccordo anulare in interna per un incidente si sono formate code tra le uscite diramazioneSud Ardeatina con ripercussioni sulla diramazioneSud code a partire da Tor Vergata e traffico scorrevole sul tratto Urbano della A24 anche sulla-fiumicino un aggiornamento sciopero nazionale del trasporto pubblico in corso questa momento la situazione per quanto riguarda la rete Atac sono attive con possibile riduzione di cozze e le linea B e B1 del metro resta chiusa la metro C sospesa la circone sulla ferrotramvia termini-centocelle qui ricordiamo per lavori che interessano il tratto di via Casilina compreso tra Piazza della Marranella e via di Torpignattara il termine dei lavori è previsto 14 di oggi fino alle 17 Poi possibili riduzioni di corse anche sulla rete di superficie per quanto riguarda bus tram e filobus l'agitazione nella rete gestita da Cotral Al momento la m Attiva con riduzioni di corse laViterbo extra urbana prosegue con riduzione di costi servizio sospeso sulla tata urbana In tutti i casi il servizio Sara garantito dalle 17 alle 20 sempre per oggi lo sciopero nella comparto del trasporto aereo il personale delle compagnie aeree Air Italia e easyJet incrociano le braccia per 4 ore dalle 12 alle 16 da piazza l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.