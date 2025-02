Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2025 ore 10:25

subito un aggiornamento sullo sciopero nazionale del trasporto pubblico 24 ore in corso oggi al'agitazione coinvolgere i teatri e le linee bus e gestite dagli operatori privati possibili Stop per bus filobus tram e metropolitane Al momento la metro B e B1 sono la metro C è chiusa la metro a prosegue con possibili riduzione di cozze ma sono chiuse le stazioni di Baldo degli Ubaldi Spagna ponte lungo la ferrovia termini Centocelle è sospesa al momento per lavori il cui termine previsto per le 14 di oggi a livello regionale l'agitazione coinvolgere il personale Cotral possibili stop pedibus delle linee extraurbane e per le ferrovie Metre-viterbo Vediamo la situazione in quel momento la metro mare e attiva con riduzione di corsa e laViterbo extraurbana è attiva e prosegue con riduzioni di corse mentre sulla tratta extraurbane servizio sospeso In tutti i casi assicurata la fascia di Sì dalle 17 alle 20 sciopero anche nel comparto del trasporto aereo il personale delle compagnie aeree easyJet e aeroitalia incroceranno le braccia sempre oggi per 4 ore dalle 12 alle 16 veniamo al traffico sul Raccordo Anulare rallentamenti interna tra le uscite nomentane Tiburtina diramazionesud e Appia situazione analoga in esterna traffico rallentato all'altezza dell'uscita Aurelia poi dalla Prenestina Tiburtina e coda in diminuzione sulla tratto Urbano della A24 ora localizzate da Fiorentina al bivio per la tangenziale est in direzione centro diminuite le code anche sullaFiumicino ora tra via Newton e via della Magliana verso l'Eur ci spostiamo sulla Portuense per un incidente avvenuto in precedenza permangono le code tra via muratelle via Eiffel nei due sensi di marcia