Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2025 ore 09:40

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaper essere intenso il traffico sul Raccordo Anulare in internal code a tratti la diramazionenord della Tiburtina a seguire code dalla diramazioneSud alla Appia poi rallentamenti dalla Laurentina laFiumicino in esterna si rallenta da Trionfale a Pescaccio poi code a tratti dalla Prenestina la Tiburtina ci sposiamo sul Urbano della A24 completato gli atti al bivio per la tangenziale est in direzione centro andiamo sullaFiumicino code danza del Tevere a via della Magliana verso l'euro che ci spostiamo sulla Portuense Un incidente alla causa delle code tra via Delle via Eiffel nei due sensi di marcia e Resta invariata la situazione del traffico sulle consolari code sulla Cassia sulla Flaminia nei due casi dal raccordo via dei Due Ponti situazione analoga file sulla Salaria da Villa Spa via dei Prati Fiscali verso il centro Cambiamo argomento trasporto pubblico a rischio oggi in corso lo sciopero nazionale di 24 ore al'agitazione coinvolge la rete Atac e le linee bus gestite dagli operatori privati Stop per bus filobus tram e metropolitane e ferrotramvia termini-centocelle in questo caso ricordiamo che è sospesa per lavori il cui termine previsto per le 14 di oggi a livello regionale l'agitazione interessato potrà Dunque i bus delle linee extraurbane e le ferrovie MetreViterbo servizio garantito solo dalle 17 alle 20 al momento la metro B Attiva con riduzione di costi e la metro C è chiusa la metro a e ti va con riduzioni di corse ma sono chiuse le stazioni di Baldo degli Ubaldi Spagna e Pontelungo sempre per oggi è in programma lo so però nel comparto aereo in questo caso dalle 12 alle 16 da Gina Pandolfi Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.