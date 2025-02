Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2025 ore 08:40

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico in ulteriore aumento sul Raccordo Anulare in un sacco di attrezzi da diramazionenordTiburtina a seguire code dalla diramazioneSud all'appia in esterna forti rallentamenti da Trionfale a Pescaccio dallaFiumicino alla Pontina e code a tratti dalla p alla Tiburtina sulla Urbano della A24 risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono code ma per traffico intenso dal raccordo al bivio per la tangenziale est in direzione centro ci spostiamo sullaFiumicino code a tratti dal raccordo via della Magliana verso l'Eur e traffico intenso anche sulle consolari nello specifico si sta in coda sulla Cassia sulla Flaminia nei due casi da raccordo a via dei Due Ponti situazione analoga file sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali verso il centro Cambiamo argomento in corso lo sciopero nazionale di 24 ore della trasporto pubblico le agitazioni sono due acoinvolge la rete Atac e quindi bus filobus e tram e metropolitane ricordiamo che la circone tranvia termini Centocelle sospesa per lavori fino alle 14 e riprenderà compatibilmente con le fasce di garanzia a livello regionale coinvolge Cotral Dunque bus delle linee extraurbane le ferrovie Metresono rispettate le fasce di garanzia servizio regolare fino alle 8:29 poi dalle 17 alle 19:59 sciopero anche nel comparto aereo in questo caso dalle 12 alle 16 Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.