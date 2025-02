Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2025 ore 07:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità Buon inizio settimana e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura lo sciopero dei trasporti Sono due le stazioni acoinvolge la rete Atac a livello regionale Cotral in quest'ultimo caso i bus delle linee extraurbane e le ferrovieViterbo sono rispettate le fasce di garanzia Dunque servizio fino alle 8:29 poi dalle 17 alle 19:59 ricordiamo che la ferrovia termini Centocelle sospesa per lavori fino alle 14 e riprenderà compatibilmente con le fasce di garanzia sciopero anche nel comparto aereo in questo caso dalle 12 alle 16 veniamo al traffico asul Raccordo Anulare prime codini interna tra le uscite diramazionesud e app Instagram si rallenta altra Aurelia Pescaccio è più avanti tra Prenestina Tiburtina sulla Urbano della A24 un incidente causa code dal raccordo a Togliatti in direzione Portonaccio poi code qui per traffico da Portonaccio al bivio per la tangenziale est in direzione centro sulla statale Pontina code a tratti da Pomezia Castelnoin chiusura il meteo allerta gialla diramata dalla Protezione Civile delsono previste delle prime ore di questa mattina e successive 18 24 ore piogge sparse e temporali in particolare sui settori settentrionali Da Gina a Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve e gelo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.