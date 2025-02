Anteprima24.it - Via libera al piano di fattibilità per Piazza Duomo con adozione di variante al Puc

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane ilditecnico-economica relativo al progetto di riqualificazione e valorizzazione dicon contestualedipuntuale allo strumento urbanistico ai sensi della legge regionale 16/2024 e successive modifiche.“Si tratta – affermano il sindaco Mastella e l’assessore alle Opere pubbliche Pasquariello – di un provvedimento fondamentale perché imprime una svolta al processo, non privo di complessità, di rifunzionalizzazione die la sua riconversione da spazio urbano incompiuto e inutilizzato in un incubatore di aggregazione sociale e culturale e in un nuovo polo di attrazione turistica. Quest’Amministrazione dunque sarà autrice e protagonista della rinascita di, così come già accaduto con il complesso ex Malies.