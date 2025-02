Ilrestodelcarlino.it - Via la luce in giardino per tentare il colpo in villa a Civitanova alta

Marche, 24 febbraio 2025 – Ladri in azione in una: due malviventi entrano ine svitano le lampade dell’illuminazione esterna per assicurarsi il buio. Ma ilsfuma perché i proprietari di casa, moglie e marito, se ne accorgono e li mettono in fuga. È quando accaduto sabato sera, intorno alle 21.30. Nel mirino di due malviventi è finita una abitazione che si trova in contrada San Michele, zonaConti, a. Due persone, vestite di nero, si sono introdotte neldella. Hanno prima messo fuori uso il sistema di illuminazione esterno, svitando le lampadine. Poi, per accertarsi che nell’abitazione non ci fosse nessuno, così da poter agire indisturbati e cercare di fare irruzione all’interno, hanno cominciato a lanciare dei sassi contro la casa.