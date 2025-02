Spazionapoli.it - “Via dal Napoli solo in un caso”, Del Genio si sbilancia su Conte

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime– Quale sarà il futuro di Antonio, al termine della stagione in corso? Il giornalista Paolo Delsisulle sorti dell’ex CT, facendo un’analisi accurata a tal riguardo.Le ultimissime ore in casasono caratterizzate da una delusione ancora forte per i tifosi azzurri, che si sono visti sfilare il primo posto in solitaria in classifica dopo la sconfitta contro il Como. Gli azzurri, dunque, arriveranno allo scontro diretto di sabato prossimo contro l’Inter, in programma allo stadio Diego Armando Maradona, con l’obbligo di vincere per riportarsi così facendo di nuovo in vetta alla classifica.Le difficoltà, in ogni, sono tangibili e c’è chi crede che il futuro di Antonionon possa essere poi così scontato. Il tecnico ha un contratto con i partenopei fino al 2027 e per ora non ci sono segnali netti di divorzio, ma nel calcio mai dire mai.