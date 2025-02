Bergamonews.it - Via alla ‘Transizione 5.0’: le istruzioni per l’uso

GrazieTransizione 5.0 le imprese possono fare domanda per accedere al credito d’imposta previsto. Esse, infatti, possono intraprendere investimenti in beni materiali e immateriali per favorire la transizione del business verso un modello più sostenibile e più efficiente da un punto di vista energetico.Tale processo può e deve essere sostenuto da adeguati prodotti finanziari, debitamente calibrati da esperti per ottimizzare ed efficientare le risorse a disposizione.Proprio per questo motivo, la Banca ha organizzato un convegno dove esperti del settore illustreranno quali sono i passi da compiere e gli strumenti forniti dbanca. Dopo i saluti del Direttore Generale di Bcc Bergamasca e Orobica Alberto Pecis, si avvicenderanno al tavolo dei relatori Gianluca De Candia, CEO di EasyFintech e Giorgia Obici Manager del Gruppo Finservice.