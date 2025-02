Formiche.net - Vi racconto il ruolo degli Emirati nel nuovo ordine mondiale. Scrive Bellodi

Leggi su Formiche.net

Il 27 dicembre del 2024, l’Amerigo Vespucci, considerata dalla marina militare americana la nave più bella del mondo, ha attraccato nel porto Zayed di Abu Dhabi. È il simbolo delcorso tra l’Italia e gliArabi Uniti cementato dalla visita di Stato oggi in corso del presidente della federazione Mohamed bin Zayed che segue quella effettuata appena un mese fa da Giorgia Meloni ad Abu Dhabi.Un rapporto, quello tra l’Italia e gli UAE, che non è sempre stato caratterizzato da simpatia, per usare un eufemismo. Sul piano economico recriminazioni reciproche tra i due governi si sono susseguite nella fallimentare operazione Piaggio Aerospace acquistata dal fondo sovrano Mubadala. Stessa sorte ha avuto l’intesa tra Alitalia e Ethiad, la compagnia di bandiera. Dal punto di vista politico, i rapporti non erano certo migliori.