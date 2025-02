Spazionapoli.it - Verso Napoli-Inter, cambia tutto per il match al Maradona: cosa filtra su un noto big

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio Notizie – Manca sempre meno alla sfida Scudetto tra. Intanto, sono emersi dettagli chiave su unbig.Sono giorni caldissimi quelli che precedono la sfida tra. Il passo falso degli azzurri a Como ha accesso ancor più il big, il quale potrebbe aprire nuovamente il discorso legato al tricolore o permettere ai nerazzurri di fuggire sempre più on vetta. La situazione, ad oggi, è molto delicata ma nelle ultime ore è arrivata una notizia molto incoraggiante per Simone Inzaghi. Quest’ultimo, potrebbe recuperare unbig per la sfida contro i partenopei.Thuram vuole esserci contro il: il piano individualeL’può contare su una rosa molto ampia, ma naturalmente le cosiddette “riserve” non possiedono la stessa qualità dei titolari.