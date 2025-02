Lanazione.it - Verso la nuova residenza per anziani. Partite le lettere per gli espropri

Leggi su Lanazione.it

SERRAVALLE"Sonoledio indirizzate ai proprietari degli appezzamenti che serviranno per allargare la strada d’accesso alla futura rsa. Il progetto va avanti". Lo ha detto il vice-sindaco Alessio Gargini, facendo il punto sullo stato d’avanzamento dell’iter e focalizzandosi su via Castel dei Biagini. Una strada oggetto mesi fa di discussione in consiglio comunale: il consigliere di Uniti per Serravalle, Federico Gorbi, aveva fatto presente come i residenti avessero lamentato criticità riguardanti il dissesto del manto stradale, la caduta di rami secchi dal bosco e piccoli smottamenti perlopiù causati negli scorsi mesi dalle precipitazioni. E chiedevano una maggior attenzione da parte dell’amministrazione. La giunta di Piero Lunardi (foto) ricordò come via Castel dei Biagini sia parte integrante del progetto che culminerà con laper, per un progetto inizialmente proposta dal gruppo Carron e poi passato ad altra società.