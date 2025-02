.com - Verona-Fiorentina 1-0, gol di Bernede in pieno recupero

(Adnkronos) – Ilconquista i tre punti al Bentegodi contro la, vincendo 1-0, grazie al gol indi, nella gara valida per la 26esima giornata di Serie A. Partita dura che ha visto le due squadre provare a trovare la via del gol, con il lampo finale dei padroni di casa. I viola di Palladino, al terzo ko consecutivo, restano così a 42 punti, in sesta posizione, mentre gli scaligeri si portano a 26 staccandosi dalla zona retrocessione. Una sola grande occasione nel primo tempo, quella di Kean che al 4? minuto impegna Montipò con un pericoloso colpo di testa su cross di Folorunsho. Da lì in poi ilsi difende con ordine cercando di trovare spazi in ripartenza ma trovando solo una occasione con Sarr al 22? con De Gea che con qualche difficoltà mette in corner.