Venture Capital | nel 2024 investiti 11 miliardi

PER IL QUARTO ANNO consecutivo, il settore delin Italia ha superato la soglia psicologica del miliardo di euro di raccolta, chiudendo ilcon 292 operazioni concluse per un totale di 1,127di euro, è quanto emerge dall’ultima edizione dell’EYBarometer, studio annuale di EY che analizza l’andamento dei round di investimento in startup e scaleup italiane. Sebbene l’anno abbia registrato un aumento dell’11% nel numero di round rispetto al 2023 e un incremento del 7,5% degli investimenti, il mercato rimane profondamente limitato rispetto agli standard europei. Gli investimenti in Italia rappresentano appena lo 0,06% del PIL nazionale, un valore significativamente inferiore allo 0,20% della Germania, allo 0,26% della Francia e allo 0,12% della Spagna.