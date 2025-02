Veneto Junior Ballet, favola a lieto fine per tanti giovani talenti della danza

Leggi su Ildenaro.it

di Massimiliano CrausLa bellacontinua con ildi Sofia Ongarato, stellinacompagine scritturata nel corpo di ballocompagnia Italian Modern Dance Company di Damiano Bisozzi nel ruolo di gatto, fiore e carta nell’Alice OperaTour in trenta teatri nelle maggiori città cinesi. “Alice Opera” di Diego Mecchi e Gaspare Bartelloni, con la coreografia e la regia di Damiano Bisozzi, si è infatti imposta all’attenzione di un vastissimo pubblico dopo il successo degli ultimi due anni a Bucarest, trionfando anche in Cina per una tournée internazionale conclusa a gennaio 2025. Oltre al corpo di ballo dell’Italian Modern Dance Company di Damiano Bisozzi, il tour ha visto protagonista l’orchestra “Armonie in villa” diretta dal Maestro Pasquale Menchise.