Anteprima24.it - Vendeva orologi di lusso senza licenza, sequestro da 120mila euro

Tempo di lettura: < 1 minutoAttraverso i canali social era diventato un vero e proprio influencer nel campo della vendita dipreziosi, ma operavaalcuna, quindialcuna garanzia per i consumatori. Protagonista un commerciante 44enne cui la Polizia di Stato di Caserta ha sequestrato diversi oggetti preziosi, tra cuidi, per un valore complessivo di. Ad indagare sul 44enne di Aversa gli investigatori della divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Caserta, che hanno scoperto che il commerciante, già noto alle forze dell’ordine,preziosiladel questore; l’uomo è stato quindi segnalato alla Prefettura per le violazioni amministrative. L'articolodidaproviene da Anteprima24.