Ilfattoquotidiano.it - Vedere i consensi per AfD fa effetto, ma dal voto tedesco arrivano buone notizie

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Certo, fa impressionel’AfD raddoppiare i suoiin Germania. Però la colonnina blu del partito di estrema destra, nei risultati, alla fine si è fermata al 20,8%. A giudicare dalle reazioni dei sostenitori riuniti domenica sera, nella sede della segreteria, ci si aspettava di più. Nell’aria c’era felicità ma non euforia. Del resto, l’AfD era data attorno al 20% nei sondaggi già dalla fine di agosto. E in sei mesi, di cui due buoni di campagna elettorale, non si è mossa più di tanto.Questo nonostante il chiaro sostegno di Elon Musk, che ha usato tutti i canali – e soprattutto la sua piattaforma X – per sottolinearlo. A quanto pare anche con l’uso di bot, che avrebbero “amplificato artificialmente l’influenza di AfD, a scapito del pluralismo e in barba alle regole europee” – come spiegato in un reportage del canale pubblico franco-Arte.