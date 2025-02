Iltempo.it - Vaticano, Cerno: "Chi ha paura delle dimissioni di Francesco"

Un susseguirsi di notizie, indiscrezioni, bollettini dei medici e comunicati della sala stampa vaticana. Il mondo è in ansia per le condizioni di Papatra preoccupazione e segnali più confortanti seppur in un quadro critico. Se ne parla nel corso di Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4, in cui il direttore de Il Tempo Tommasoosserva che la "grande domanda che tutti ci siamo posti è perché i bollettini non sono firmati dai medici ma dalla sala stampa Vaticana? Per una prassi o perché i medici devono scrivere esattamente le cose come stanno? Poi improvvisamente abbiamo visto il medico, il professor Alfieri, che ci ha detto quelle parole, ha portato alla percezione che eravamo di nuovo convinti di conoscere la salute del Pontefice, che non vediamo, che non sappiamo esattamente chi possa vedere.