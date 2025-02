Secoloditalia.it - Vannacci minaccia di correre da solo: “Squadra che vince non si cambia, ma in Toscana finora abbiamo perso” (video)

Il generale Robertoagita le acque in casa Lega alla vigilia delle Regionali in. L’europarlamentare, eletto nelle liste di Matteo Salvini ma non iscritto al partito, venerdì sera in una trasmissione televisiva non ha nascosto il proprio disappunto per il nome della candidata governatrice leghista, l’attuale capogruppo in Consiglio regionale, Elena Meini (per il centrodestra sono in corsa anche Alessandro Tomasi per FdI e Deborah Bergamini e Marco Stella per Forza Italia). E non ha neanche escluso una corsa in solitaria con i candidati del movimento ‘Il mondo al contrario’.Ildell’intervista al generale, il candidato della Lega bocciato da“Io non sono stato coinvolto – dice il generaleall’emittenteNoi tv – sono stato chiamato dal segretario regionale della Lega, Baroncini quando lui aveva già terminato la sua strategia e quindi può portarla avanti senza il mio nome.