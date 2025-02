Ilrestodelcarlino.it - Valsa ai playoff con un turno di anticipo. Ma da ora in poi servirà più coraggio

In un match dai contenuti tecnici davvero mediocri, per un set e qualche scambio anche con la complicità dellaGroup, Modena si prende l’intera posta in palio, garantendosi i play off con undisenza però ancora conoscere né il piazzamento definitivo, settimo oppure ottavo, né ovviamente la rivale che sarà o Perugia o Trento. Modena era partita forte, in particolar modo con la battuta, imprimendo un ritmo assai diverso rispetto a quello inconcludente e sbaglione di domenica scorsa a Padova. Come spesso le accade, però, è calata man mano, complice anche un settimana segnata dai problemi fisici, adeguandosi all’intensità inesistente della contesa, conformandosi al ritmo e agli errori della Gioiella, prevalendo alla fine in un quarto parziale insidioso grazie a due giocate di Gutierrez e Davyskiba e agli sprechi dei rivali.