Valida la notifica attraverso la casella di posta certificata

La Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto fondamentale riguardo alladelle cartelle esattoriali tramiteelettronica, stabilendo quando un atto può considerarsi regolarmente consegnato anche in presenza di problematiche tecniche. Con l’ordinanza 3703 del 13 febbraio 2025, i giudici hanno precisato che l’Agenzia delle Entrate Riscossione puòre i propri attila pec a tutti i soggetti obbligati per legge a possedere un indirizzo certificato. Cosa accade, però, quando la comunicazione non raggiunge il destinatario a causa di anomalie nelladi? Il principio stabilito dalla Cassazione distingue tra diversi casi. Se lapec del contribuente è piena al momento della, l’amministrazione è tenuta ad effettuare un secondo invio, ma solo dopo almeno sette giorni dal primo tentativo.