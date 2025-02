Valentino Rossi la rivelazione commuove | che brividi

Leggi su Sportface.it

si affida al “collega” per la sua Academy: una storia tragica, ma carica di speranza e determinazione.Bryan Toccaceli è un ex campione di motocross, la cui carriera è stata tragicamente interrotta l’1 maggio 2018 durante un allenamento. Aveva notato alcuni problemi alla moto, ma dopo aver sostituito i pezzi difettosi, il mezzo sembrava funzionare correttamente.Come lo stesso Toccaceli ha dichiarato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, aveva testato la moto facendo qualche giro nei dintorni di casa sua. Ma è al crossodromo che Bryan, dopo aver ulteriormente verificato il comportamento della moto su salti e vibrazioni, è rimasto coinvolto in un incidente dovuto a uno spegnimento improvviso della moto.L’impatto con il terreno gli ha causato la frattura di due vertebre, lasciandolo paralizzato dal collo in giù.