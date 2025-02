Lanazione.it - Vaiano, capotreno aggredita da un viaggiatore senza biglietto. Salvini: “Anche in Toscana le bodycam come deterrente”

(Prato), 24 febbraio 2025 – Momenti di paura per unaalla stazione dida un passeggero. L’episodio è stato riferito dalla Fit Cisl dell’Emilia Romagna dopo che ieri pomeriggio un altroè stato aggredito alla stazione di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Due casi in poche ore che hanno fatto tornare l’attenzione su questi episodi violenti e pericolosi. Lanon avrebbe riportato gravi conseguenze. Proprio oggi, su X, il ministro alle infrastrutture e ai trasporti Matteo, ha annunciato che “dopo la prima sperimentazione in Emilia-Romagna, l’utilizzo dellea bordo dei treni e nelle stazioni inizieràin Liguria,, Piemonte e Puglia. Le telecamere saranno indossate dal personale di FS Security (il servizio di sicurezza avviato nel 2023) che scorteranno isui trasporti regionali.