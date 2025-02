Ilfattoquotidiano.it - Va alla premiere intabarrata ma sul poster del film di Kanye West è nuda: Bianca Censori di nuovo chiacchierata per il nude look

di. Ci risiamo. Questa volta ha tolto i vestiti per ildel– pare intitolato proprio “” – che ha debuttato nelle scorse ore. Nel condividere la locandina sui social, il maritoha scritto: “Sono così orgoglioso di mia moglie per essere la protagonista del suo primogirato in Giappone diretto da Vanessa Beecroft prodotto da me”. La pellicola, scrive il Daily Mail, sarebbe costata 25 milioni di dollari e autofinanziata dcoppia.del, sorprendentemente,è arrivata completamente coperta da capo a piedi. Un ingresso discreto che ha piuttosto stupito i presenti. Ma di che cosa parla il? Stando a quel che riportano i media, esplorerebbe il corpo femminile come “qualcosa da mostrare”. Al DailyMail era stato detto in precedenza che il progetto avrebbe affrontato il fatto che “la vergogna di essere nudi non è naturale per gli esseri umani” e che “l’oscenità esiste solo nella mente“.