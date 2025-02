Lapresse.it - Usa, Macron con Trump alla Casa Bianca: “Sostegno all’Ucraina è incrollabile”

Visita del presidente francese Emmanuela Washington. Il leader dell’Eliseo si è unito al suo omologo americano, Donald, per una videoconferenza con i leader del G7. La videocall, ha dettoai giornalisti dopo il vertice virtuale, è stata “perfetta“. L’accoglienza di“è stata molto buona, molto amichevole, come sempre. Abbiamo fatto la videoconferenza del G7 nello Studio Ovale e poi abbiamo avuto una prima discussione“, ha affermato.: “Nostroa Kiev contro aggressione russa è”Dopo la videoconferenza, vertice bilaterale, sempre, i due leader. Tra i temi, quello della guerra in Ucraina. Prima dell’incontro, il presidente francese ha scritto su X: “Da tre anni l’Ucraina combatte con coraggio contro un aggressore, la Russia.