Lapresse.it - Usa, l’amministrazione Trump mette in congedo tutti i dipendenti Usaid

Leggi su Lapresse.it

ha dichiarato domenica che sta eliminando 2.000 posizioni presso l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale () endo intutto il personale, tranne una parte minima, in tutto il mondo. La notizia arriva dopo che venerdì un giudice federale ha permesso aldi procedere con il licenziamento di migliaia dinegli Stati Uniti e in tutto il mondo. Il giudice distrettuale statunitense Carl Nichols ha respinto le richieste di un’azione legale da parte deiper continuare a bloccare temporaneamente il piano del governo. “A partire dalle 23.59 Est (le 5.59 in Italia, ndr) di domenica 23 febbraio 2025, tutto il personale assunto direttamente dall’, ad eccezione del personale designato responsabile di funzioni mission-critical, leadership di base e/o programmi appositamente designati, sarà messo inamministrativo a livello globale”, secondo le comunicazioni inviate ai lavoratori dell’e visionate dall’Associated Press.