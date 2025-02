Lettera43.it - Usa, Donald Trump elogia Giorgia Meloni: «È una grande leader»

ha nuovamente espresso il suo apprezzamento per la premier italiana, definendola «una» e sottolineando l’importanza dell’Italia come alleato di Washington. «Amo l’Italia, è un Paese molto importante. C’è una donna meravigliosa come, e oggi era nelle discussioni del G7», ha dichiaratodallo Studio Ovale.sulla guerra in Ucraina: «Il conflitto potrebbe concludersi in poche settimane»Intervenendo in un incontro con la stampa alla Casa Bianca prima del bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron,ha affrontato il tema del conflitto in Ucraina, sostenendo che la guerra potrebbe concludersi in poche settimane e annunciando un incontro imminente con Volodymyr Zelensky per siglare un accordo sulle terre rare. Macron, dal canto suo, ha affermato che gli europei sono «pronti ad arrivare fino all’invio di truppe» per garantire il rispetto della pace.