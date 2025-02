Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, registrazione 24 Febbraio: rissa sfiorata tra due dame

Ladidel 242025 è stata caratterizzata da momenti di alta tensione, con duedel trono over che hanno sfiorato lo scontro fisico. Le protagoniste di questo acceso confronto sono state Margherita Aiello e Morena Farfante, il cui battibecco ha richiesto l’intervento per separarle. Il motivo dello scontro è davvero clamoroso e potrebbe portare a forti conseguenze.Anticipazioni24-02-2025: le anticipazioni contestateIl clima si è surriscaldato quando in studio si è parlato delle dichiarazioni fatte da Lorenzo Pugnaloni su Margherita Aiello. A citarle è stata la dama Morena Farfante. Il giornalista aveva infatti affermato che la dama avesse violato il regolamento, correggendo pubblicamente alcune anticipazioni diffuse da lui.