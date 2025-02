Davidemaggio.it - Uomini e Donne non trasmette su Canale 5 l’uscita di Chiara Pompei

Niente ‘cacciata televisiva’ per, la neo tronista di. A sorpresa, la redazione del dating show ha deciso di nonre su5 l’epilogo lampo della tronista romana. Il momento è stato infatti reso disponibile, in esclusiva, su Witty Tv.è diventata tronista dinel corso della puntata registrata lo scorso 28 gennaio. Qualche giorno più tardi, via social, Riccardo Sparacciari ha dunque fatto sapere di avere intrattenuto una relazione con lafino al 31 gennaio. Giorno in cuiha deciso di lasciarlo per buttarsi a capofitto nel ruolo di tronista, convinta che il ragazzo la considerasse una ‘frequentazione sporadica’ (dato che si vedevano soltanto dal venerdì alla domenica). Particolare che ha fatto innescare la furia di Riccardo, che il 6 febbraio l’ha sbugiardata sui social.