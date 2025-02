Isaechia.it - Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sempre piu? innamorati: l’ironica reazione alle critiche social

Desono l’ultima coppia uscita mano nella mano da. La tronista ha fatto la tanto attesa scelta a gennaio e da allora i due si sono mostrati inseparabili. Hanno sin da subito trascorso le loro giornate insieme, divisi tra Roma, città natale di lei e Napoli, città natale di lui.Le loro interviste dopo la fine del programma hanno confermato la complicità che trapelava dallo schermo: i ragazzi sono parsi subito molto affiatati e uniti da una particolare sintonia (clicca QUI per l’intervista a WittyTv).Negli ultimi giorni,hanno trascorso per la prima volta delle ore da soli nelle loro rispettive città. Questo li ha resi particolarmente tristi: la ragazza si è infatti mostrata in un selfie in lacrime, la cui didascalia parlava chiaro: “Pov: lo rivedi tra 3 giorni”.