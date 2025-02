Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 24/02/25

Leggi su Isaechia.it

Mi fa spaccare l’idea che solo qualche mese fa – di fronte ai cast di concorrenti sempre più scarsi arruolati da Affonzo & Co. per le ultime edizioni del Grande Fratello – girasse voce che sarebbe stato il carrozzone di Queen Mary ad occuparsi dei provini per gli inquilini (“fanno bene, perché loro sì che se ne intendono!“, “ottima idea, Maria De Filippi non sbaglia un colpo e risolleverà anche le sorti del Gf!“, “altro che Signorini, loro ci sanno proprio fare!“, i commenti che si leggevano in quei giorni sui social) quando da quel giorno ad oggi non ne hanno LETTERALMENTE azzeccata mezza.Anzi, in quest’edizione hanno pure battuto ogni record inanellando la serie di sòle PIU’ CLAMOROSE che la storia diricordi.Da Michele Longobardi ad Alessio Pecorelli passando per Francesca Sorrentino, quest’annata del Trono classico è stata un floppone devastante, che finora solo Martina De Ioannon ha salvato dal collasso totale.