Superguidatv.it - Uomini e donne – Gianluca Costantino grato a Francesca Sorrentino, dopo la morte della madre: “Ero immerso nello sconforto”

Leggi su Superguidatv.it

l’addio al trono classico di, con la scelta ricaduta surompe il silenzio mediatico in un messaggio sui social. Mentre si rincorrono i gossip che vedrebbero la coppia uscente del dating-show di Maria De Filippi in balia di una crisi d’amore, l’ex gieffino si diceall’ultima tronista abdicata al trono, reduce da una dura crisi personale dovuta ad un lutto sofferto in famiglia.la crisiÉ unintimista il mittente di un messaggio che lancia sui social,l’uscita daregistrata come corteggiatore scelto da.“Eccoci giunti al termine di un altro viaggio straordinario. Chi mi conosce sa bene quanto ci sia dietro ogni mia scelta di vita – fa sapere l’ex gloria di Grande Fratello, che ha conquistato il cuore dialla corte di Maria De Filippila sua crisi personale.