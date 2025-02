Tvzap.it - “Uomini e Donne”, arriva una segnalazione su Mario Cusitore: Gemma lo affonda

News TV. La puntata odierna diha visto come protagonista assoluto il cavaliere partenopeo, che ha acceso il dibattito in studio con il suo riavvicinamento a Margherita. È stato proprio lui a fare il primo passo, contattandola per proporle un’uscita serale. Durante quell’incontro, la dama ha compreso di avere ancora delle questioni in sospeso con lui, scatenando così un acceso confronto connello studio del dating condotto da Maria De Filippi.Leggi anche: “Grande Fratello”, il pubblico attacca Shaila e Chiara: le frasi chocLeggi anche: “Grande Fratello”, l’annuncio della Panicucci sulla concorrente: in arrivo una sorpresa per lei staseraunasuè tornato e rivuole Margherita, difatti, Giovanni, che fino a pochi giorni fa frequentava la dama, non ha reagito bene alla notizia e ha attaccato duramente la donna, accusandola di essere falsa e di prendere in giro le persone.