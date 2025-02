Puntomagazine.it - Unpli Napoli: Claudio Napolitano eletto presidente provinciale dell’Unpli Napoli

tanonuovodell’: Un nuovo capitolo per le pro loco e il turismo localetano è il nuovodell’nell’Assemblea Elettiva che si è tenuta presso il Complesso delle Basiliche Paleocristiane a Cimitile.tano, giàdella Pro Loco di Visciano, succede a Luigi Barbati, attuale numero uno regionale e punto di riferimento per anni dell’. L’Assemblea Elettiva dell’rappresenta da sempre un momento di grande partecipazione e confronto nella vita organizzativa delle Pro Loco, fondamentale per la valorizzazione e crescita dei territori e del lavoro svolto quotidianamente ae nella sua provincia.“Lascio dopo anni difficili, intensi ma anche ricchi di tante soddisfazioni e che grazie all’apporto delle pro loco abbiamo avuto modo di crescere e far sentire la nostra presenza sui territori – dichiara Luigi BarbatiRegionaleCampania – Adesso comeregionale mi spetta un lungo lavoro per continuare sulla strada intrapresa e per riportare le Pro Loco al ruolo che le compete, valorizzando sempre più il ruolo dei nostri volontari del servizio civile e puntando sul potenziamento dell’immenso patrimonio turistico culturale dei nostri territori.