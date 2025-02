Iodonna.it - Un'opportunità imperdibile per respirare (gratis) l'aria che tira nel fashion system

Ready, set, go. Torna un’altra edizione della MilanoWeek, questa volta dedicata alle collezioni donna per l’Autunno-Inverno 2025/2026. In calendario dal 25 febbraio al 3 marzo 2025, la settimana della moda prevede circa 153 appuntamenti, tra sfilate e presentazioni. E se la maggior parte restano blindatissimi, fioccano anche gli eventi gratuiti, aperti al pubblico. Ferragamo PE 2025: l’eleganza del balletto incontra l’urban style alla MilanoWeek X Leggi anche › I 100 anni di Fendi, i debutti più attesi e gli show imperdibili.