Lanazione.it - Università di Pisa, la mobilità sanitaria alimenta il divario Nord-Sud

Leggi su Lanazione.it

, 24 febbraio 2025 - Sono oltre mezzo milione di Italiani che ogni anno si spostano per cure mediche da una regione all’altra, generando un flusso che nel 2019 ha raggiunto 3,7 miliardi di euro dal Sud aldel Paese. I dati emergono da uno studio pubblicato sulla rivista Papers in Regional Science e condotto da Giovanni Carnazza, ricercatore del dipartimento di Economia e Management dell’di, in collaborazione con Raffaele Lagravines, Paolo Liberati e Irene Torrini rispettivamente delledi Bari, Roma Tre e Bocconi. Il team ha analizzato il fenomeno dellain Italia dal 2002 al 2019. Dai risultati emerge che il Sud è il principale esportatore di pazienti e che ilè il grande beneficiario delle risorse sanitarie. Le regioni più colpite dalla "fuga" sono Calabria, Campania e Puglia, che perdono ingenti somme di denaro per coprire le spese dei propri cittadini curati altrove.