Unipol storia vincente Betto accetta la sfida | Sono il nuovo manager ma senza rivoluzioni

Cambiano gli attori, protagonisti o meno, la Fortitudo resta. E’ quello che si respira a Casteldebole, in via Bottonelli, dove si trova il centro giovanile Umberto Calzolari. Primo giorno di ‘scuola’ per la nuova: l’impianto resta un gioiellino anche se, dopo l’alluvione di ottobre, c’è ancora tanto da fare per riportare l’impianto all’antico splendore. La Fortitudo Baseball è profondamente radicata sul territorio e, come tradizione, riparte da lì. Dal gruppo degli italiani – gli stranieri arriveranno più avanti – e da uno staff tecnico che è sempre uguale. Anche se è completamente cambiato. Sembra un gioco di parole? No, è solo che Lele Frignani daè diventato direttore sportivo. E Fabio, che era il suo braccio destro, nonché allenatore dei lanciatori, è diventato il