Lanazione.it - Unione Industriale fa una donazione a Stella Maris per il "Bosco delle Stelle"

Pisa, 24 febbraio 2025 – Con una importante, l’Pisana contribuirà alla realizzazione del ‘’ nella hall del Nuovo Ospedale della Fondazione. Nella nuova struttura che presto sorgerà a Pisa tra via Bargagna e via Cisanello, con elevati standard di accoglienza, comfort, sicurezza e tecnologia applicata alla diagnosi, è prevista la creazione di una hall per bambini e genitori, un ambiente ludico ricreativo con materiali, arredi e finiture in grado di assicurare comfort visivo e ambientale. Ilsarà uno spazio giocoso e colorato, caratterizzato da pilastri ad albero che trasmettono appunto l’idea di trovarsi in unallegro e rassicurante. Alla base di ogni pilastro-albero, un cerchio verde dà la percezione che l’albero nasca da terra.