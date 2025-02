Calciomercato.it - Una super sfida infuocata: 30mila agenti per il match di vertice

Leggi su Calciomercato.it

Per la partita più attesa, la Lega ha disposto la presenza di un numero massiccio di poliziotti per evitare scontri tra tifosi e garantire l’ordine pubblicoUnaper ildi(LaPresse) – Calciomercato.itIn un ambiente davvero surreale ha avuto inizio la partita, valevole per la ventiquattresima giornata. Una partita che mette difronte le prime due della classe. Le attenzioni di giornalisti e tifosi sono tutte rivolte allache inevitabilmente farà parlare di se.Al calcio d’inizio di Galatasaray-Fenerbahce si è arrivati in una clima più che teso. Il club, allenato da Jose Mourinho, nei giorni scorsi, infatti, aveva accusato pubblicamente i giallorossi di ricevere favori arbitrali. LaLig, non a caso, ha deciso di affidare il derby di Istanbul ad un arbitro straniero, lo sloveno Slavko Vincic.