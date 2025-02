Una piscina e due campi da padel in area vincolata | scattano i sigilli a Orbetello

Leggi su Corrieretoscano.it

– Costruzioni realizzate in un’, scatta la denuncia e il sequestro preventivo delle opere, fra le quali unae duedi. Prosegue l’impegno dei carabinieri forestali nel contrasto ai reati ambientali e alla salvaguardia della biodiversità in territori come quello della Maremma, caratterizzati da elevata ricchezza di biodiversità e da complessi equilibri degli ecosistemi.Nei giorni scorsi i militari del Nucleo forestale dihanno scoperto opere edilizie realizzate insenza i permessi necessari. I controlli, effettuati congiuntamente al tecnico comunale competente, hanno riguardato una struttura ricettiva situata insottoposta a vincolo ambientale nella quale erano in corso di ultimazione interventi di costruzione di numerosi manufatti in muratura.