Amica.it - Una madre, le sue due figlie e la voglia di riscatto grazie alla lirica: stasera in tv su Rai 1 al via la serie "Belcanto" con Vittoria Puccini. Le anticipazioni

Intrighi e passioni sullo sfondo dell’Italia dell’800. Insomma, l’essenza stessa del melodramma, una delle forme d’arte nella quale siamo sempre stati i migliori. Non stupisce che sia arrivato il momento di dedicarle unatv. Arrivain tv. La nuovaevento targata Rai Fiction – Lucky Red con Umedia (in collaborazione con Ufunds e in partecipazione con Newen Connect), diretta da Carmine Elia. E cone Carmine Recano per protagonisti.L’appuntamento è su Rai 1 da lunedì 24 febbraio per quattro prime serate alle 21.30. In contemporanea, come sempre, anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Dove sarà possibile vedere on demand le puntate già trasmesse.